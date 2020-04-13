Фид

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки130 просмотров
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Смотрите проблема заключается в следующем. У нас есть фид. Он выгружает с сайта на яндекс недвижимость и дом клик. Есть ошибки на яндексе и дом клик в фиде. Как я понял нам сказали фид сам по синтаксису сделан правильно, но нужно добавить одно значение в фид это точно. + он не выгружает некоторые объекты такие как Гаражи и Коммерческая недвижимость.

4 года назад
sin-web
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$30
2 дня
Прекрасный исполнитель. Рекомендую!
Всё отлично
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