Смотрите проблема заключается в следующем. У нас есть фид. Он выгружает с сайта на яндекс недвижимость и дом клик. Есть ошибки на яндексе и дом клик в фиде. Как я понял нам сказали фид сам по синтаксису сделан правильно, но нужно добавить одно значение в фид это точно. + он не выгружает некоторые объекты такие как Гаражи и Коммерческая недвижимость.