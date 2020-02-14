Ищем вэб разработчика для доработки «бэка» сайта.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки223 просмотра
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Сайт сделан написанием темы для WordPress. На сайте реализована мультиязычность через плагин полиланг. Все работы нужно сделать для двух языков, русского и английского. На сайте используется ACF плагин для создания и вывода дополнительной информации. Объекты сделаны с помощью создания кастомного типа записи и привязанных к ним таксономий. 

Проведена интеграция платежного провайдера через API. 

Задачи:

1. Исправить работу уже интегрированной системы приема платежей при работающем «лайв» аккаунте. 

Сейчас не корректно работает оплата на сайте, а именно не активна функция 3D Secure. Проблема на нашей стороне, не на стороне ПСП. 

Здесь несколько мелких подзадач, которые опишем отдельно. 

2. Один из разделов сайта предназначен для выставления Пользователями объектов недвижимость на продажу. При выставление объекта недвижимости, Пользователь заполняет ряд форм с информацией об объекте и о себе. Затем мы подтверждаем публикацию объекта. Пользователь видит опубликованные им объекты в личном кабинете и может их редактировать. 

весь фронт выполнен. Нужен «бэк». 

Более подробное ТЗ вышлем. 

При работе обязательно сохранение кода (логирование). Оплата только через сервис «сейф». Прямых предоплат совершать не будем (плохой опыт есть). Если нужно сначала что-то оценить, можем выслать дамп. 

Если нам понравиться скорость, качество и исполнитель, у нас есть есть ещё много задач включая разработку смарт контракта с его имплементацией и визуализацией на сайте, интеграция ещё одного ПСП и готовы рассмотреть вариант минимальной ставки за удаленное сервисное обслуживание на постоянной основе по факту запуска сайта. 

4 года назад
guest_15816736324574
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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