Ищем вэб разработчика для доработки «бэка» сайта.

Здравствуйте. Необходимо автоматически тянуть новости на сайт через rss. По внешнему виду(сейчас работает в таком виде, но наполняется вручну, в таком же виде хотелось бы и оставить): 1. Колонка анонсов на главной без фото): дата+заголовок-ссылка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сделан написанием темы для WordPress. На сайте реализована мультиязычность через плагин полиланг. Все работы нужно сделать для двух языков, русского и английского. На сайте используется ACF плагин для создания и вывода дополнительной информации. Объекты сделаны с помощью создания кастомного типа записи и привязанных к ним таксономий.
Проведена интеграция платежного провайдера через API.
Задачи:
1. Исправить работу уже интегрированной системы приема платежей при работающем «лайв» аккаунте.
Сейчас не корректно работает оплата на сайте, а именно не активна функция 3D Secure. Проблема на нашей стороне, не на стороне ПСП.
Здесь несколько мелких подзадач, которые опишем отдельно.
2. Один из разделов сайта предназначен для выставления Пользователями объектов недвижимость на продажу. При выставление объекта недвижимости, Пользователь заполняет ряд форм с информацией об объекте и о себе. Затем мы подтверждаем публикацию объекта. Пользователь видит опубликованные им объекты в личном кабинете и может их редактировать.
весь фронт выполнен. Нужен «бэк».
Более подробное ТЗ вышлем.
При работе обязательно сохранение кода (логирование). Оплата только через сервис «сейф». Прямых предоплат совершать не будем (плохой опыт есть). Если нужно сначала что-то оценить, можем выслать дамп.
Если нам понравиться скорость, качество и исполнитель, у нас есть есть ещё много задач включая разработку смарт контракта с его имплементацией и визуализацией на сайте, интеграция ещё одного ПСП и готовы рассмотреть вариант минимальной ставки за удаленное сервисное обслуживание на постоянной основе по факту запуска сайта.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать и интегрировать на наш сайт такой же функционал как тут: https://galad.ru/service/iescmp/index.phpВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать сквозную нумерацию всех сделок в формате 0000 (4 цифры), при достижении показателя 9999 добавляется буква+4цифры (пример а2467). Начальное значение будет задано. При достижении номера а9999, следующий будет b0001 и тд.., после z9999 будет ...Закрыт4 года назад
- $150
Ищу исполнителя для интеграции сервиса Мой Склад с маркетплейсом по API. Нужно настроить и отладить полноценную работу по API. Функционал должен работать полностью. Подробности и ключи в лсВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Правки по WP согласно ТЗ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Требуется сделать доработку стандартной карточки товара Woocommerce так, чтоб перед кнопкой "добавить в корзину" был блок с еще одним товаром который можно выбрать и добавить в корзину уже комплект (из главного и добавочного товара), который ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $80
Здравствуйте. Есть сайт функционал которого заключается в парсинге данных с sberbank-ast.ru, zakupki.kontur.ru и после чего по полученному списку можно по фильтру искать нужные закупки. фреймворк yii2, база postresql. Парсер curl работает через implode Нужно: 1) Добавить парсер с других сайтов (1-2шт) 2) Оптимизировать скорость ...Закрыт4 года назад
- $24
Сайт на вукомерс. Интеграция RetailCRM с сайтом уже есть. Проблема в том, что сейчас на сайте есть товары, в которых количество товара разделено атрибутами, к примеру есть товар корм №1, в нем можно выбрать на ...Закрыт4 года назад
ВСЕМ привет) Для проекта нужен программист PHP . Усовершенствование интернет-магазина. Фильтр товаров и сравнение товаров нужно сделать. Сайт сделан на cms Netcat. Можно подучить систему время есть) Мастерство и адекватность в расценках на оплату труда приветствуется. Очень ждем наших будуших партнеров для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, ищу ментора. Цель подтянуть знания в программировании для получения оффера. Стэк технологий: HTML, CSS, JS,React. Курсы это кончено хорошо, но хочется найти человека с опытом и индивидуальным подходом. Пишите, если интересно) обсудим варианты взаимосотрудничества.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад