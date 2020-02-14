Добавить функционал сайту

Здравствуйте.

Есть сайт функционал которого заключается в парсинге данных с sberbank-ast.ru, zakupki.kontur.ru и после чего по полученному списку можно по фильтру искать нужные закупки.

фреймворк yii2, база postresql. Парсер curl работает через implode

Нужно:

1) Добавить парсер с других сайтов (1-2шт)

2) Оптимизировать скорость работы поиска и если получится задействовать меньший ресурс ОЗУ (возможно перевести на elasticsearch)

3) Освободить место на сервере (удалить лишний хлам)

4) Другие найденные недочеты и предложения их исправить приветствуется!