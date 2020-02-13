Печать чеков с сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Есть сайт, с которого нужно сделать возможность отправлять esc/pos команды на термальный принтер чеков из браузера Google Chrome.

Принтеров может быть несколько. должна быть возможность отдавать команды не только на 1, а выбирать.

4 года назад
Contrust2016
Екатерина 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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