Перевести работающий проект на React

Текущий фронт на backbone + marionettejs. Бекбон уже устарел.

Требуется перенести (точнее сделать фронт с нуля) на React.

Документации по API нет. Есть Swagger частично описанный и видно как ходят запросы в отладчике. На вопросы по API ответим.

UX прежний, освежили дизайн. Дизайн в фигме. Дизайн сделан по гайдам темы Ant Design.

Проект довольно большой (месяца на 2-4) с большим количеством разной функциональности. Для очень примерного понимания https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=CQrnjUu_IVI&feature=emb_logo

Можно посмотреть как что работает на

testing.visiobox.cloud/

[email protected]

11111111

Нужно

1. нужно будет разобраться как все работает с точки зрения логики

2. заверстать

3. реализовать фронт

Начнем с раздела Филлеры. Нужно сделать реальную оценку с разбивкой по часам (скринкаст по разделу филлеры https://share.getcloudapp.com/geu2xojq

Оплата за проект (с разбивкой на спринты)

Комит кода строго к нам в gitlab. С нас настройка деплоя.

Все в парадигме SPA, должно быть чисто и без хардкода

Плюс

поддержка проекта и реалиация новых фич (фикс оплата за Х часов в

месяц, вне зависимости от потребностей в новых фичах). Поддержка минимум

на три года.