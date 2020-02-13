Калькулятор цены доставки для опенкарт.

Нужно реализовать функцию, чтобы в зависимости от региона клиента ему выставлялся актуальный расчет стоимости и времени доставки через почту и сдэк для сайта под опенкарт hilari.ru (скрин как должно быть во вложении, сейчас уже все сверстано) Можно привязать к данным модуля "мультидоставка", он уже установлен на опенкарт.