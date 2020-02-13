Разработать сайт по проведению онлайн семинаров

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Необходимо разработать фронтенд и бэкхенд для проведения онлайн семинаров. Проект в стадии MVP поэтому базовый набор страниц и функций будет минимальным: 

- 2 лендинга 

- регистрация 

- вход (+интеграция с соцсетями) 

- 5 страниц в личном кабинете 

- интеграция с платежным сервисом сервисом 

- интеграция с Zoom 

Технологии для разработки фронтенд - React.JS 

Технологии для разработки бэкхенд на выбор - Node.JS, .NET, 

БД - обсуждаемо 

Есть: 

- эскизы всех форм, дизайн в разработке 

- описание сценариев 

- драфт объектной модели 

Все описания для оценки после предварительного обсуждения. Инфраструктура для разработки обсуждается (GitLab, Azure DevOps)

4 года назад
guest_15815932388196
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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