Web-панель для операторов колл-центра (Vue или React)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки206 просмотров
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Требуется сделать веб-аналог старого приложения на Qt для совершения звонков и работы с текущими заказами, только фронтенд

Фреймворк - предпочтительно vue.js, но можно и обсудить.

Кратко она должна уметь:

  • Исходящие/входящие вызовы через sip/webrtc. А также альтернативный вариант, без непосредственного совершения звонков, но с обработкой входящих данных о текущем звонке полученных с сервера посредством sse (поступил звонок/взята/положена трубка, произошел трансфер звонка)
  • Выводить список заказов с сервера, а также список последних совершенных звонков
  • Вносить изменения в заказ (статус, телефон клиента, комментарий etc) и отправлять это на сервер
  • В момент входящего вызова показывать информацию о клиенте, полученную с сервера в ответ на запрос с номером телефона клиента
>>>>>> По ссылке многобукв, скриншоты и подробности - нечто среднее между брифом и ТЗ  

Скринкаст с демонстрацией работы того самого предшественника на Qt (5 мин., без звука к сожалению)- https://cloud.mail.ru/public/3srj/sK2QQu2Ky

React
4 года назад
sleamey
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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