Требуется оптимизация сайта на Wordpress

Нужно будет скачать и открыть 4 приложения, вставить готовые отзывы в xiaomi store и не удалять приложения 2 недели.
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Есть сайт на cms WordPress, медленно работает и тормозит, нужна оптимизация его работы и скорости
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