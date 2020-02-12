Скрипт товаров

Нужен скрипт, который позволит вывести товары из базы, и совершить оплату.

Детали в ТЗ ниже.

https://docs.google.com/document/d/1lLAqh7Xl-eW8TLedfk9fkFh4lp5l6em2lPzbQSry8BI/edit?usp=sharing

Не нужно предлагать реализовать ИМ, тут нет корзины, тут нет привязки к мерчантам по олпате. Читаем ТЗ и делаем. По факту работы на 2-3 дня.

Функционал должен быть полностью рабочим, исполнитель обязуется пофиксить найденные баги в рамках тестирования.

Оплата по факту либо БС