Скрипт товаров

$301
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки179 просмотров
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Нужен скрипт, который позволит вывести товары из базы, и совершить оплату. 

Детали в ТЗ ниже. 

https://docs.google.com/document/d/1lLAqh7Xl-eW8TLedfk9fkFh4lp5l6em2lPzbQSry8BI/edit?usp=sharing

Не нужно предлагать реализовать ИМ, тут нет корзины, тут нет привязки к мерчантам по олпате. Читаем ТЗ и делаем. По факту работы на  2-3 дня. 

Функционал должен быть полностью рабочим, исполнитель обязуется пофиксить найденные баги в рамках тестирования. 

Оплата по факту либо БС

4 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
ramzes1565
Роман 
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$100
55 дней