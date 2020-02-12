Создать кулинарный сайт (самописный)

Здравствуйте!

Необходимо создать кулинарный сайт на самописе.

На сайте будет 4 типа страниц: главная, страница раздела со списком рубрик, страница рубрики и страница рецепта.

Главная - https://pit6262.github.io/culynary/index.html

Раздел - Страница раздела не отрисована и не сверстана, т.к. решено сделать ее совсем недавно. Но по сути, она состоит из элементов, которые есть на уже отрисованной и сверстанной странице рубрики.

Рубрика - https://pit6262.github.io/culynary/catalog.html

Страница рецепта - https://pit6262.github.io/culynary/card.html

Сроки очень важны, поэтому приступить к разработке нужно в ближайшие дни.

Необходимо будет перенести записи с текущего сайта (их порядка 1000, движок вордпресс)

Вторым этапом (после разработки сайта) нужно будет создать AMP версию сайта и настроить RSS-ленту для турбо-страниц.

Более подробное ТЗ и детали - в личной переписке.