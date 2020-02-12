Свой компонент оформления заказа в битрикс

Dolibarr Dolibarr ERP CRM – это современный программный пакет для управления деятельностью вашей компании или фонда (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, акции, повестка дня, ...). Это программное обеспечение с открытым исходным кодом (написанное на языке PHP), предназначенное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всё свёрстано, верстать ничего не нужно. Только безопасная сделка.
Есть:
- Битрикс последней версии
- Компонент заказа - фронт компонента на VueJS (BX.Vue.create), бек - class.php с реализацией интерфейса Controllerable (обращение к методам класса через ajax BX.ajax.runComponentAction)
- регистрация пользователя или авторизация на 1 шаге, либо клик перехода к оформлению без авторизации;
- загрузка полей из последнего заказа в поля оформления текущего заказа;
- зависимость способов доставки от выбранного местоположения;
- зависимость полей заказа (свойств) от способа доставки (например, индекс для почты);
- способ доставки СДЭК - выбор пункта самовывоза (сторонняя служба доставки) - сейчас можно посмотреть, как она работает на старом сайте;
- зависимость способов оплаты от способов доставки;
- оформление заказа с автоматической регистрацией и авторизацией, с запоминанием;
- переход на страницу "Спасибо за заказ" (свёрстана);
- если оплата через эквайринг - перенаправление на платёжный шлюз из страницы "Спасибо за заказ" и обратно на страницу с детальной информацией о заказе с изменением статуса на "оплачено" и проставлением оплаты;
- если при выборе полей идёт пересчёт корзины - пересчитать(зависимость от способа доставки), учесть скидки, если они применены.
Старый сайт: madame-heng.ru
Новый сайт: new.madame-heng.ru
Так же ищу для постоянного сотрудничества программиста с высокой ответственностью, который сможет натягивать на битрикс сайты (верстку предоставляю), вносить правки. Если Вы тот программист, считайте задание выше тестовым (и естественно оплачиваемым).
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