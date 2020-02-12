Свой компонент оформления заказа в битрикс

Всё свёрстано, верстать ничего не нужно. Только безопасная сделка.

Есть:

Битрикс последней версии

Компонент заказа - фронт компонента на VueJS (BX.Vue.create), бек - class.php с реализацией интерфейса Controllerable (обращение к методам класса через ajax BX.ajax.runComponentAction)

Необходимо сделать так, чтобы он работал, а именно:

регистрация пользователя или авторизация на 1 шаге, либо клик перехода к оформлению без авторизации;

загрузка полей из последнего заказа в поля оформления текущего заказа;

зависимость способов доставки от выбранного местоположения;

зависимость полей заказа (свойств) от способа доставки (например, индекс для почты);

способ доставки СДЭК - выбор пункта самовывоза (сторонняя служба доставки) - сейчас можно посмотреть, как она работает на старом сайте;

зависимость способов оплаты от способов доставки;

оформление заказа с автоматической регистрацией и авторизацией, с запоминанием;

переход на страницу "Спасибо за заказ" (свёрстана);

если оплата через эквайринг - перенаправление на платёжный шлюз из страницы "Спасибо за заказ" и обратно на страницу с детальной информацией о заказе с изменением статуса на "оплачено" и проставлением оплаты;

если при выборе полей идёт пересчёт корзины - пересчитать(зависимость от способа доставки), учесть скидки, если они применены.

Всё сделать на d7, старые методы не использовать. Работа через GitLab - дам доступ на чтение репо (папка local) + пришлю резервную копию сайта без папки local. Будет код ревью мерж реквеста. Если необходим сервер, чтобы показать работу - предоставлю.

Старый сайт: madame-heng.ru

Новый сайт: new.madame-heng.ru

Так же ищу для постоянного сотрудничества программиста с высокой ответственностью, который сможет натягивать на битрикс сайты (верстку предоставляю), вносить правки. Если Вы тот программист, считайте задание выше тестовым (и естественно оплачиваемым).