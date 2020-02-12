По факту необходимо переписать плагин отправки sms Lanbilling (архив прилагаю) под отправку сообщений по средствам WhatsApp – https://github.com/tgalal/yowsup на Python Руководство по эксплуатации Биллинга стр. 470 – https://www.lanbilling.ru/sites/all/themes/astrum/documentation/lbweb-admin3-8-0.pdf Руководство простого клиента Yowsup на питон – https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/Sample-Application Руководство по ...
Сделать авторизацию на сайте Laravel через Steam.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт, работающий на фреймворке Laravel, используется PHP версии 5.5.9, OC Ubuntu 14.04.
Требуется сделать на сайте авторизацию через Steam.
Просьба писать только разбирающимся людям!
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