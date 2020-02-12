Сделать авторизацию на сайте Laravel через Steam.

Наш сайт представляет собой каталог с определёнными позициями. Функционал довольно разнообразный, его не назвать простым. Сейчас есть список из задач-доработок для сайта. Задачи самые разные, как вопросы-настройки по безопасности, так и исправление багов, а также создание новых ...