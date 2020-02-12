Сделать авторизацию на сайте Laravel через Steam.

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Есть готовый сайт, работающий на фреймворке Laravel, используется PHP версии 5.5.9, OC Ubuntu 14.04.

Требуется сделать на сайте авторизацию через Steam.

Просьба писать только разбирающимся людям!

Laravel
4 года назад
wolflyer
Богдан 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
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