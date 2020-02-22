Парсер статистики с кабинета Prom-ua

Есть сеть сайтов, написанных на Yii Нужен человек на доработку и поддержку. Опыт знаний по yii - должен быть уверенный. Присылайте свои примеры работ на Yii, с каждым свяжусь и обсудим.
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В личном кабинете магазина на prom.ua есть страница данными которые нужно парсить в ексель
Какие данные нужно получить?
- наименование товара
- кол-во кликов по определенному товару
- сумма расхода по определенному товару
- фиксировать данные по дням (сумма расхода и кол-во кликов должны разделяться по дням чтобы можно было вывести данные за произвольный период)
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