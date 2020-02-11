Правки на сайте на вордпресс

Имеющийся скрипт нужно доработать, что бы он мог работать во вложенной папке домена, сейчас он со своим роутингом способен работать только в корневой папке домена. Так же нужно доработать роутинг, что бы страницы товара имели URL вида: [b]/название_категории/имя_товара[/b] вместо: ...