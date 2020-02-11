Правки на сайте на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Необходимо внести правки на сайте http://adelka5o.beget.tech , сделанном на вордпресс

1. Отправка форм на сайте на заданный емейл

2. Нельзя зайти в товар – не отображаются данные

3. Не указан адрес под телефоном

4. Виджет сравнить – фиксируем справа на всех страницах

5. Отображаем количество добавленных товаров

6. Не работает добавление товаров

7. Корзина – таблицу на всю ширину экрана, крупнее крестик, сделать кнопкой "оформить заказ"

8. Если у товара не указана стоимость – показываем кнопку «узнать стоимость»

4 года назад
olegolegator
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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