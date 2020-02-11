Правки на сайте на вордпресс

Имеющийся скрипт нужно доработать, что бы он мог работать во вложенной папке домена, сейчас он со своим роутингом способен работать только в корневой папке домена. Так же нужно доработать роутинг, что бы страницы товара имели URL вида: [b]/название_категории/имя_товара[/b] вместо: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести правки на сайте http://adelka5o.beget.tech , сделанном на вордпресс
1. Отправка форм на сайте на заданный емейл
2. Нельзя зайти в товар – не отображаются данные
3. Не указан адрес под телефоном
4. Виджет сравнить – фиксируем справа на всех страницах
5. Отображаем количество добавленных товаров
6. Не работает добавление товаров
7. Корзина – таблицу на всю ширину экрана, крупнее крестик, сделать кнопкой "оформить заказ"
8. Если у товара не указана стоимость – показываем кнопку «узнать стоимость»
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