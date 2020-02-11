Разарботка парсера авто.ру по параметрам

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Задача сделать функионал - калькулятор для расчёта стоимости залога машины в автоломбарде.

Сделать аналог как на zaklad.ru

Функционал. 

1. в форму вбиваешь 4 параметра:

Марка

Модель

Год

Пробег

2. Парсер по этим параметрам находит варианты машин на Авто.ру

3. По самой дешёвой машине из найденных на авто.ру делаем расчёт стоимости залога (формула есть).

Соискатель, дай оценку по стоимости и по сроку.

4 года назад
sagdiv
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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