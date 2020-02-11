Разарботка парсера авто.ру по параметрам

Имеющийся скрипт нужно доработать, что бы он мог работать во вложенной папке домена, сейчас он со своим роутингом способен работать только в корневой папке домена. Так же нужно доработать роутинг, что бы страницы товара имели URL вида: [b]/название_категории/имя_товара[/b] вместо: ...
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Задача сделать функионал - калькулятор для расчёта стоимости залога машины в автоломбарде.
Сделать аналог как на zaklad.ru
Функционал.
1. в форму вбиваешь 4 параметра:
Марка
Модель
Год
Пробег
2. Парсер по этим параметрам находит варианты машин на Авто.ру
3. По самой дешёвой машине из найденных на авто.ру делаем расчёт стоимости залога (формула есть).
Соискатель, дай оценку по стоимости и по сроку.
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