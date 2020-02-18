Доработать скрипт каталога товаров

Имеющийся скрипт нужно доработать, что бы он мог работать во вложенной папке домена, сейчас он со своим роутингом способен работать только в корневой папке домена.

Так же нужно доработать роутинг, что бы страницы товара имели

URL вида: /название_категории/имя_товара

вместо: product/ID_товара

Во вложении файлы и дамп базы от скрипта.

Жду предложений по стоимости и срокам выполнения