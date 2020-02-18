Доработать скрипт каталога товаров

Веб-программированиеЗавершен5 заявок239 просмотров
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Имеющийся скрипт нужно доработать, что бы он мог работать во вложенной папке домена, сейчас он со своим роутингом способен работать только в корневой папке домена.

Так же нужно доработать роутинг, что бы страницы товара имели

URL вида: /название_категории/имя_товара

вместо: product/ID_товара

Во вложении файлы и дамп базы от скрипта.

Жду предложений по стоимости и срокам выполнения

4 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
alexforever1808
Алексей 
36 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$40
1 день
WMZ
Алексей выполнил задачу по доработке веб каталога. Были некоторые замечания в ходе выполнения задачи, которые он принял и всё сделал как нужно. То что он постоянно на связи, это большой плюс. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Максим оказался хорошим заказчиком. Всегда был на связи, давал разъяснения по уточняющим вопросам. Оплату произвел в срок как договаривались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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