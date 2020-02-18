Доработать скрипт каталога товаров

Верхнее меню Сделать автоматическим. 1 пункт: =Весь каталог . В нем содержатся все категории 1 уровня с картинками. Пример joom.com Раскрывается при наведении. Как сейчас. Сам пункт ведет на стену категорий. 2 и последующие пункты выбираются автоматически из ...
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Имеющийся скрипт нужно доработать, что бы он мог работать во вложенной папке домена, сейчас он со своим роутингом способен работать только в корневой папке домена.
Так же нужно доработать роутинг, что бы страницы товара имели
URL вида: /название_категории/имя_товара
вместо: product/ID_товара
Во вложении файлы и дамп базы от скрипта.
Жду предложений по стоимости и срокам выполнения
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