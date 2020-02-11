Исправить ошибку в скрипте .php

Веб-программированиеЗавершен11 заявок223 просмотра
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Нужно исправить ошибку в скрипте .php

Сейчас при обновлении, скрипт полностью стирает значение, если ранее было 0. Если было значение 1 - то? скрипт работает корректно.

Нужно добавить правило? чтобы при 0 запретить удалять значение полностью, т.е всегда должно быть какое то значение.

Ошибка предыдущего разработчика(

PHP
4 года назад
balboa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
denis1486
Денис 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$5
1 день
Задача выполнена на 100%, даже больше. Рекомендую как ответственного исполнителя, всегда на связи.
Все хорошо.