Нужно исправить ошибку в скрипте .php

Сейчас при обновлении, скрипт полностью стирает значение, если ранее было 0. Если было значение 1 - то? скрипт работает корректно.

Нужно добавить правило? чтобы при 0 запретить удалять значение полностью, т.е всегда должно быть какое то значение.

Ошибка предыдущего разработчика(