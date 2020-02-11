Доработать сайт на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки185 просмотров
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Требуется доработать готовый проект туристического агенства. Сайт выполнен на Laravel.1: На сайт надо завести авто публикацию xml / csv  4-5 операторов поставщиков туров. и совместить данные под один тип фильтров.2: доработать систему фильтров. Полный список работ будет в youtrack.Нужен исполнитель с хорошим опытом Laravel и интеграцией XML / CSV 

Срок: 7-10 дней

Более подробную информацию отправлю лично исполнителю.

Laravel
4 года назад
Alexandr_Petrov7
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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