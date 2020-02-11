Переработка свойств объявлений php mysql

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Добрый день, задача тривиальная, мы с таким сталкиваемся каждый день, это динамические свойства при фильтрации чего-либо

Нам необходимо на базе CMS tamaranga реализовать такое же, свойства есть, но они не динамические

В ТЗ есть много информации, если что, задавайте вопросы в заявке

сайт: https://cutt.ly/crHncPv

ссылка на тз: https://docs.google.com/document/d/1wk2_VDhs-KnryZjxj0qyGPkBcROOs_-hmbEZg29MTVY/edit?usp=sharing

PHPMySQL
4 года назад
guest_15814193812429
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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