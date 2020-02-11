Требуется доработать сайт по ТЗ - Wordpress

$150
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется доработать сайт по ТЗ

Краткое содержание задачи:

1. Обновить версию WP с 3 версии до 4.8 с сохранением функционала,

2. Интегрировать готовую верстку в новую версию WP с использованием плагина ACF

Полное ТЗ прилагаю

Антибот YESIDO

WordPress
4 года назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Доработка проекта на Symfony

    Необходимо имплементировать новый дизайн (верстка будет готова) на Symfony 4. Проект сложный, требуется человек с хорошим опытом в технологии. Общий список задач: [list=1][*]Доработка нового функцинала (News feed в боковом меню)[*]На сайте используется Reepay Payment System и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн сайта на Bitrix, шаблон Aspro Optimus

    Редизан некоторых элементов сайта ============================== Работа для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы. Движок 1С-Битрикс. Шаблон - Aspro Optimus. Домен [url=http://cx43960.tmweb.ru/]http://cx43960.tmweb.ru/[/url] Требуется растянуть сайт на всю ширину экрана (сайчас он находится в неком "контейнере" и имеет фоновое изображение), сохранняя адекватный ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькулятор займов

    Здравствуйте. Нужно сделать простой калькулятор займов для сайта на движке dle. Обязательное условие - идеальное знание движка! Краткое описание - ползунками или в поле указываем сумму, далее указываем срок, и снизу выводится информация сколько берем, какого числа ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Модификация сайта на ModX

    $10

    Ищем специалиста по модификации и расширению функционала сайта на ModX, так же используется технологии Postgre, Vue JS, Node JS, MySql, Gitlab Задача связана с интеграцией с другим ресурсом по api. Если вы владеете данными технологиями, а также ответственный, ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ре-дизайна сайта+ landing page с реализацией на Wordpress, Divi

    Доброго времени суток! Ищем специалиста/-ов (например UX + разработчик) для ре-дизайна сайта + разработке landing page + реализации на Wordpress, Divi. Нужно провести аудит, обсудить и выбрать дизайн, делать правки онлайн по текущей работе. [b]1)  [/b][b]Ре-дизайна актуального сайта.[/b] [list][*]лицензии Divi для ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправление ошибки при бронировании

    Добрый вечер! На сайте [url=https://24bilet.com/]https://panch-tour.com.ua/ [/url]в админке и на странице [url=https://panch-tour.com.ua/newtestform/]https://panch-tour.com.ua/newtestform/[/url] необходимо исправить ошибку (на прикрепленном скрине). 1.  Настроить верный выбор города прибытия. 2. В настройках пропал список городов с возможностью добавления новых. Нужно поправить. 3. И далее по процессу бронирования, если будут ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт под два языка через папки

    $28

    На сайте предполагается два языка ( рус | укр ). Сейчас он пока на одном русском языке. Необходимо сделать версию сайта на втором языке. Реализовать надо функционал через папки (UK, RU) и атрибут . [list][*]uk — ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка чекап-системы (автотесты)

    Если ошиблась категорией - пардон. Для шоурума необходимо разработать чекап-систему (автотесты) Форму делаем в виде дашборда. Еженедельная проверка моделей на сайте в следующих разделах: - Конфигуратор – код 200 - Шоурумы – код 200 (цены не проверяем) - Теги в даталеере ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад