Скрипт карты

Нужно написать небольшой проект по загрузке рекламных кабинетов Программа должна уметь: - аккумулировать в себе данные аккаунтов;- обращаться к ним через прокси по апи; - заливать и модерировать рекламные кабинеты и кампании в Facebook;- управлять бюджетом и статистикой ...