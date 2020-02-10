Доработки сайта на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Нужен профессиональный разработчик на фреймворке Laravel, который сможет выполнить следующие задачи:

1. Откорректировать шаблон сайта и добавить форму обратной связи.

2. Установить систему ролей пользователей.

3. Настроить систему комментариев к постам (управление из админки)

Напишите стоимость и сроки выполнения.

Laravel
4 года назад
guest_15813448281871
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DenDevin
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$20
1 день
Спасибо! Было приятно работать с данным заказчиком! Алексей - прекрасный человек и профессионал своего дела.