Доработать магазин на CS-Cart

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки251 просмотр
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4 года назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
онлайн
Выбранный исполнитель
smith0117
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$467
10 дней
Такое ощущение что у таких горе-исполнителей фетиш брать заказы, в итоге ничего не делать и подводить людей. Хотя изначально им описываешь ситуацию и что уже и так подвели и сроки горят, яеловек якобы все понимает, говорит что все сделает, а сам за 4 дня на связи пару раз в день и ничего не делает. Ну а в самом конце как обычно бывает, не только говорит что сильно загружен оказывается и типа извините что не смог, так еще и рекламирует другую биржу где якобы можно найти опытного специалиста...!!! В общем я думаю всем понятно, что не стоит обращаться к данному персонажу...