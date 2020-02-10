Доработать магазин на CS-Cart

Такое ощущение что у таких горе-исполнителей фетиш брать заказы, в итоге ничего не делать и подводить людей. Хотя изначально им описываешь ситуацию и что уже и так подвели и сроки горят, яеловек якобы все понимает, говорит что все сделает, а сам за 4 дня на связи пару раз в день и ничего не делает. Ну а в самом конце как обычно бывает, не только говорит что сильно загружен оказывается и типа извините что не смог, так еще и рекламирует другую биржу где якобы можно найти опытного специалиста...!!! В общем я думаю всем понятно, что не стоит обращаться к данному персонажу...