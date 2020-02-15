smith0117

Никита Стефанович smith0117

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Приветствую.
Отзывы заказчиков
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$467
2 балла
4 года назад
Доработать магазин на CS-Cart
Такое ощущение что у таких горе-исполнителей фетиш брать заказы, в итоге ничего не делать и подводить людей. Хотя изначально им описываешь ситуацию и что уже и так подвели и сроки горят, яеловек якобы все понимает, говорит что все сделает, а сам за 4 дня на связи пару раз в день и ничего не делает. Ну а в самом конце как обычно бывает, не только говорит что сильно загружен оказывается и типа извините что не смог, так еще и рекламирует другую биржу где якобы можно найти опытного специалиста...!!! В общем я думаю всем понятно, что не стоит обращаться к данному персонажу...