Натяжка сайта на WP

Добрый день!

Вёрстку сайта выполнили

Нужно натянуть сайт на WP. На сайте есть корзина, каталог товаров, сами товары, фильтры, 3 разных меню, всего 11 разных страниц.

В вёрстке есть несколько косяков (нужно будет подправить). Могу прислать макеты в psd. Нужен pixel perfect

Естественно нужна будет адаптивная вёрстка.

Макеты: https://drive.google.com/drive/folders/1A8lhp_NTwEixS-CkgvARnJZ1iAXlrW4i

Вёрстка: https://drive.google.com/drive/folders/18XLN1Z_lCASWQ5qwUq2DeZaDAeaGu1pD