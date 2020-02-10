Написать БОТА для Telegram

Нужно в php-сервис встроить формирование отчётов по Яндекс.Директ, используя API. Примеры: расход по дням, расход по кампаниям, поисковые фразы по дням. Желательно найти программиста, у которого уже есть опыт работы с API систем контекстной рекламы. Пожалуйста, сразу ...
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В телеграмме есть 2 бота, по обмену крипровалюты, нужно написать такие же, только что бы в одном, совместилось 2 сразу!!! Снизу образцы тех самых ботов:
1. @BIP_Banker_bot
2. @BTC_CHANGE_BOT
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