Код функции

Есть сайт [url=https://tv.sfr.fr/channel/1]https://tv.sfr.fr/channel/1[/url] на нем есть стриминговые видео. ([url=http://skrinshoter.ru/s/090220/ENc22MeB?a]http://skrinshoter.ru/s/090220/ENc22MeB?a[/url] ) Нужен скрипт (желательно nodejs, php или python), который будет получать по ссылке (в браузере) ссылку на потоковое видео, с последующей возможностью открытия её в VLC. Возможно есть какие-то другие способы ...