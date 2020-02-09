Сделать соответствие выбора региона по городу при импорте

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки202 просмотра
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Сделать соответствие выбора региона по городу при импорте

в базе 2 таблицы город и регион с кодом

нужно при импорте сделать автоматический выбор региона для города по названию.

4 года назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов