Доработка скрипта

Требуется воплотить в жизнь некоторые задумки на Larevel. Требования к исполнителю: Знать данный фреймворк, быть на связи часто)
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- Доработка скриптаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо изменить скрипт авторизации в игре таким образом, что бы он проверял и логин и пароль и игра не запускалась когда человек вводит не верный пароль + нужно написать скрипт, который будет дублировать данные между таблицами нужно ...Доработка скриптаSQLПрикладное ПО5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $55
Нужно дописать скрипт на JS связанный с торговой площадкой стим. Работает в браузере в консоли разработчика Нужно добавить этот в скрипт: 1.Скрипт переходит на сайт торговой площадки стим в раздел кс го 2.Скрипт начинает поиск скинов с ...JavascriptДоработка скриптаВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Доброго времени суток! У меня есть скрипт написанный на JavaScript. Он служит для покупки предметов на торговой площадке Steam. Он автоматически покупает предмет, а я уже сам выставляю его на торговую площадку по другой цене. ...JavascriptДоработка скриптаВеб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
- $150
Всем привет! Подключил вход на сайт через модуль https://github.com/giekaton/php-metamask-user-login Работает только с ПК - проверил с кошелька Бинанс и Метамаск. Нужно починить вход через QR-код и с мобильного. Диагностика, доработка скриптов Javascript, тестирование и проверка на взлом - нужно ...PHPJavascriptДоработка скриптаЗавершенгод назад
Добрый день. Требуется доработка опенсорс скрипта https://github.com/guelfoweb/knock Как видите список всех источников для парсинга указывается в конфиге *параметр remote* - https://github.com/guelfoweb/knock/blob/master/knockpy/config.json Необходимо добавить новый источник парсинга - crt.sh, URL откуда будем парсить - https://crt.sh/?Identity=domain.com&match=LIKE, оттуда забираем все ...Прикладное ПО12 заявокЗакрытгод назад
Нужно подправить косметику, кой что поменять по функционалу, разобраться с локализацией. Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМLaravelДоработка скриптаСайты «под ключ»3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется доработать скрипт так, чтобы была возможность прописывания своего прокси с авторизацией, чтобы все запросы сайт отправлял через этот прокси и возможностью смены user agent, с увеличением бюджета потребуется автоматическая авторизация через cookies Пытался сделать на ...PHPДоработка скриптаВеб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
На сетевом ресурсе в папке f:\1\ располагается текстовый файл (file.txt). Необходимо: считать значение из файла и присвоить переменной contents, дату модификации файла присвоить переменной DateMod, подсчитать интервал в секундах между текущим временем и времени модификации файла и ...Доработка скриптаПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
- $20
Привет! Есть 2 задачи. 1. Доработать скрипт всплывающего окна: [url=https://bloggood.ru/wp-content/lessons/css/vsplOKNO/vsploknotime.html]https://bloggood.ru/wp-content/lessons/css/vsplOKNO/vsploknotime.html[/url] Нужно добавить в него обработку куки, чтобы окно открывалось только при первом посещении, а при дальнейшей навигации или повторном открытии сайта оставалась только кнопка. 2. Сделать ...Завершен2 года назад
- $160
Скрипт задает параметры интеграции бота и CRM Yclients. Запуск сценариев реализован через получение вебхуков от CRM. Ранее работал на базе "серого" API WhatsApp. После перевода на "белое" WhatsApp Business Api и смены номера телефона восстановили ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно доработать opencase скрипт по кс:го, поставить его на домен, оценить его работоспособность и функционал, впоследствии чего доработать. Сам скрипт написан на Java 40%, CSS 30% и PHP 30% Более подробное ТЗ будет выдано потенциальному кандидату. Стоимость ...Закрыт2 года назад
- Завершен2 года назад
Есть скрипт который в автоматическом режиме создаёт каналы на аккаунтах. Там можно прописать логины и окончания логинов к примеру. Логины: chanel1 chanel2 Окончания: sale 24 И таким образом создаётся логин проверяя его на доступность логин+доступное окончания. А в название канала ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Список задач: 1) доработки текущего функционала проекта. 2) вёрстка и доработка скриптов текущего и нового функционала проекта. 3) оптимизация и ускорение проекта. Прошу в отклике указывать по какому пункту у Вас больше знаний. Оставляйте свой телеграмм.БитриксДоработка скрипта1С-БитриксВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен скрипт для сбора аудиозаписей и количества клипов с этой записью. У наardgfdfgdsfgdfsgdsfgс уже есть база с 500к треками храниться в mysql Их нужно ежедневно обходить, проверять кол-во видео и сохранять в базу. Нужно каждый день искать новые ...MySQLДоработка скриптаЗакрыт2 года назад
Есть скрипт, который проверяет статус ответа от сервера. Необходимо дописать его, добавить сохранение данных в БД и вывод данных вида адрес-ответ-дата на странице.Доработка скриптаЗавершен2 года назад
Нужен специалист , который имеет опыт в разработке ботов для авто покупки на сайтах и умеет обходить анти бот системы. Конкретно сейчас интересуют найк и Адидас. Сайты очень специфические и имеют анти бот системы. С ...Доработка скриптаЗакрыт2 года назад
- $12
Есть файл субтитров .srt Мне создали скрипт на питоне, который заменяет слова на формулы и символы, которые нужны Но нам требуется его доработка. Требуются производить самому слов по словарю. Уже есть наработки, написанные на питон (Python), нужно добавить новый ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Мне нужна помощь с кастомизацией готового скрипта для NFT маркета, который я приложил ниже. Задачи, которые требуется сделать, так же описаны ниже. Интересует предложение с корректными сроками и стоимостью выполнения работ. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад