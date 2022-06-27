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  • Доработка скрипта авторизации sql server

    Необходимо изменить скрипт авторизации в игре таким образом, что бы он проверял и логин и пароль и игра не запускалась когда человек вводит не верный пароль + нужно написать скрипт, который будет дублировать данные между таблицами нужно ...

    Доработка скриптаSQL
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Доработка скрипта на JS

    $55

    Нужно дописать скрипт на JS связанный с торговой площадкой стим. Работает в браузере в консоли разработчика Нужно добавить этот в скрипт: 1.Скрипт переходит на сайт торговой площадки стим в раздел кс го 2.Скрипт начинает поиск скинов с ...

    JavascriptДоработка скрипта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Доработка скрипта на JS

    Доброго времени суток! У меня есть скрипт написанный на JavaScript. Он служит для покупки предметов на торговой площадке Steam. Он автоматически покупает предмет, а я уже сам выставляю его на торговую площадку по другой цене. ...

    JavascriptДоработка скрипта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Починить Wallet Connect

    $150

    Всем привет! Подключил вход на сайт через модуль https://github.com/giekaton/php-metamask-user-login Работает только с ПК - проверил с кошелька Бинанс и Метамаск. Нужно починить вход через QR-код и с мобильного. Диагностика, доработка скриптов Javascript, тестирование и проверка на взлом - нужно ...

    PHPJavascriptДоработка скрипта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Доработка скрипта на Python(парсер)

    Добрый день. Требуется доработка опенсорс скрипта https://github.com/guelfoweb/knock Как видите список всех источников для парсинга указывается в конфиге *параметр remote* - https://github.com/guelfoweb/knock/blob/master/knockpy/config.json Необходимо добавить новый источник парсинга - crt.sh, URL откуда будем парсить - https://crt.sh/?Identity=domain.com&amp;match=LIKE, оттуда забираем все ...

    PythonДоработка скрипта
    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработка скрипта прокси php

    Требуется доработать скрипт так, чтобы была возможность прописывания своего прокси с авторизацией, чтобы все запросы сайт отправлял через этот прокси и возможностью смены user agent, с увеличением бюджета потребуется автоматическая авторизация через cookies Пытался сделать на ...

    PHPДоработка скрипта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Доработка скрипта для работы на современных браузерах

    На сетевом ресурсе в папке f:\1\ располагается текстовый файл (file.txt). Необходимо: считать значение из файла и присвоить переменной contents, дату модификации файла присвоить переменной DateMod, подсчитать интервал в секундах между текущим временем и времени модификации файла и ...

    Доработка скрипта
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Доработка скрипта

    $20

    Привет! Есть 2 задачи. 1. Доработать скрипт всплывающего окна: [url=https://bloggood.ru/wp-content/lessons/css/vsplOKNO/vsploknotime.html]https://bloggood.ru/wp-content/lessons/css/vsplOKNO/vsploknotime.html[/url] Нужно добавить в него обработку куки, чтобы окно открывалось только при первом посещении, а при дальнейшей навигации или повторном открытии сайта оставалась только кнопка. 2. Сделать ...

    PHPWordPressCSSДоработка скрипта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка скрипта PHP (фреймворк Laravel)

    $160

    Скрипт задает параметры интеграции бота и CRM Yclients. Запуск сценариев реализован через получение вебхуков от CRM. Ранее работал на базе "серого" API WhatsApp. После перевода на "белое" WhatsApp Business Api и смены номера телефона восстановили ...

    PHPLaravelДоработка скрипта
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка скрипта

    Нужно доработать opencase скрипт по кс:го, поставить его на домен, оценить его работоспособность и функционал, впоследствии чего доработать. Сам скрипт написан на Java 40%, CSS 30% и PHP 30% Более подробное ТЗ будет выдано потенциальному кандидату. Стоимость ...

    PHPCSSJavaДоработка скрипта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Маленькая доработка скрипта на Python под телеграм апи

    Есть скрипт который в автоматическом режиме создаёт каналы на аккаунтах. Там можно прописать логины и окончания логинов к примеру. Логины: chanel1 chanel2 Окончания: sale 24 И таким образом создаётся логин проверяя его на доступность логин+доступное окончания. А в название канала ...

    PythonДоработка скрипта
    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 1с-Битрикс

    Список задач: 1) доработки текущего функционала проекта. 2) вёрстка и доработка скриптов текущего и нового функционала проекта. 3) оптимизация и ускорение проекта. Прошу в отклике указывать по какому пункту у Вас больше знаний.  Оставляйте свой телеграмм.

    БитриксДоработка скрипта1С-Битрикс
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер TikTok

    Нужен скрипт для сбора аудиозаписей и количества клипов с этой записью. У наardgfdfgdsfgdfsgdsfgс уже есть база с 500к треками храниться в mysql Их нужно ежедневно обходить, проверять кол-во видео и сохранять в базу. Нужно каждый день искать новые ...

    MySQLДоработка скрипта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка скрипта, вывод данных на страницу

    Есть скрипт, который проверяет статус ответа от сервера. Необходимо дописать его, добавить сохранение данных в БД и вывод данных вида адрес-ответ-дата на странице.

    Доработка скрипта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужна помощь с доработкой скрипта на c#

    Нужен специалист , который имеет опыт в разработке ботов для авто покупки на сайтах и умеет обходить анти бот системы. Конкретно сейчас интересуют найк и Адидас. Сайты очень специфические и имеют анти бот системы. С ...

    Доработка скрипта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка скрипта на Python

    $12

    Есть файл субтитров .srt Мне создали скрипт на питоне, который заменяет слова на формулы и символы, которые нужны Но нам требуется его доработка. Требуются производить самому слов по словарю. Уже есть наработки, написанные на питон (Python), нужно добавить новый ...

    PythonДоработка скрипта
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка скрипта NFT маркетплейса

    Мне нужна помощь с кастомизацией готового скрипта для NFT маркета, который я приложил ниже. Задачи, которые требуется сделать, так же описаны ниже. Интересует предложение с корректными сроками и стоимостью выполнения работ. ...

    MongoDBLinuxAngularDockerNode.jsДоработка скриптаNFTСмарт-контрактReact.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад