Требуется разработка приложения, которое будет получать данные о матчах Dota2 в реальном времени через game-coordinator. Выберите библиотеку на nodeJS, Python или Golang, разверните её и создайте REST API для получения данных. Все доступы для тестирования будут предоставлены.
Доработка скрипта прокси php
Требуется доработать скрипт так, чтобы была возможность прописывания своего прокси с авторизацией, чтобы все запросы сайт отправлял через этот прокси и возможностью смены user agent, с увеличением бюджета потребуется автоматическая авторизация через cookies
Пытался сделать на curl
$url = 'https://2ip.ru';
$proxyauth = 'login:password';
$proxy = 'ip';
$proxyPort = 'port';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
//proxy suport
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $proxyPort);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, $proxyauth);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL, 1);
//https
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12.4; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 100);
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>
Но сайт не выводится
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