Доработка скрипта прокси php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки469 просмотров

Требуется доработать скрипт так, чтобы была возможность прописывания своего прокси с авторизацией, чтобы все запросы сайт отправлял через этот прокси и возможностью смены user agent, с увеличением бюджета потребуется автоматическая авторизация через cookies

Пытался сделать на curl 

$url = 'https://2ip.ru';

$proxyauth = 'login:password';

$proxy = 'ip';

$proxyPort = 'port';

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

//proxy suport

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $proxyPort);

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, $proxyauth);

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL, 1);

//https

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12.4; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0");

curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 100);

$output = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

?>

Но сайт не выводится

PHP
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