Требуется разработка приложения, которое будет получать данные о матчах Dota2 в реальном времени через game-coordinator. Выберите библиотеку на nodeJS, Python или Golang, разверните её и создайте REST API для получения данных. Все доступы для тестирования будут предоставлены.
Розробка сайту
Потрібно розробити сайт, або перенести існуючі з платформи Megagrop.
Сайти повинні бути щонайменше з трьома мовами (UA,EN,RU).
Існуючій сайт http://mvt-plus.com/
Дизайн має бути максимально наближений до існуючого.
Сайт має бути адаптований до мобільної версії.
Передбачити віджети для соціальних мереж.
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