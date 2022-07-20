Розробка сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок774 просмотра

Потрібно розробити сайт, або перенести існуючі з платформи Megagrop.

Сайти повинні бути щонайменше з трьома мовами (UA,EN,RU). 

Існуючій сайт http://mvt-plus.com/

Дизайн має бути максимально наближений до існуючого.

Сайт має бути адаптований до мобільної версії. 

Передбачити віджети для соціальних мереж.

3 года назад
guest_16583456109861
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Віталій
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ренат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 отзывов
3 года назад
Егор
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 отзывов(-1)
3 года назад
Денис
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ігор
 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
3 года назад
Артур
 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
38 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Виктор
 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
49 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Получить данные от game-coordinator Dota2 (nodeJS || pyton || golang)

    Требуется разработка приложения, которое будет получать данные о матчах Dota2 в реальном времени через game-coordinator. Выберите библиотеку на nodeJS, Python или Golang, разверните её и создайте REST API для получения данных. Все доступы для тестирования будут предоставлены.

    Node.js
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт на php

    Требуется разработать скрипт на PHP, который будет автоматически заносить расходы мастеров товарных компаний в систему ройстат. Скрипт должен настраивать и обновлять пользовательские показатели для удобного анализа данных.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки в bigbluebutton

    Требуются доработки в системе bigbluebutton. Необходимо убрать тесты звука при старте, упростить подключение камеры, убрать кнопку свернуть презентацию и обеспечить возможность ведущему выключать камеры. Настройки видео должны быть изменены по умолчанию, включая отключение разделения видео для всех пользователей. Бюджет обсуждаемый.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача по разработке блоков в Wordpress (фронт и бэк)

    Требуется разработчик для создания блоков на сайте на Wordpress. Задачи не связаны с админкой. Ожидается долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста, оцените стоимость и сроки выполнения по предоставленному техническому заданию.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить верстку, Подключить к ЦМС, Добавить микроразметку

    Необходимо исправить верстку старого сайта с новым дизайном, подключив header и footer на двух страницах, а также вывести анонсы блога на главной странице. Требуется добавить микроразметку и подключить ЦМС для вывода записей блога и законов. Исполнитель должен обладать навыками php, html, css и js, а также предоставить примеры выполненных проектов.

    CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Python код чтобы выложить nft

    Требуется разработать Python-код для выкладки коллекции из 7777 NFT на платформе OpenSea. Используйте видеоинструкцию как основу для реализации. Задача включает в себя автоматизацию процесса размещения и актуализацию коллекции.

    NFTPython
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить уведомления в telegram с формы обратной связи

    Требуется доработка кода формы обратной связи на сайте с фреймворком Yuii для отправки уведомлений в Telegram после отправки данных. Необходимо интегрировать скрипт, предоставленный заказчиком, и обеспечить сохранение данных в БД. После завершения работы потребуются пути к изменённым файлам и комментарии к новому коду.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить плагин в браузер

    $6

    Необходимо установить расширение в браузер, управляемый с помощью Python Selenium. Ожидается пошаговое руководство с демонстрацией процесса, чтобы заказчик смог самостоятельно установить плагин. Возможны различные форматы представления, включая видео.

    PythonSelenium
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос

    Необходимо разработать скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос. Скрипт должен использовать метод reachGoal, вызывая его из чат-бота. Важно настроить связь между чат-ботом и страницей со скриптом, чтобы передавать _ym_uid пользователя. Функционал вызова GET-запроса будет реализован отдельно.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад