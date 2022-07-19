Имеем сайт на фреймворке yuii

На странице услуг есть форма обратной связи. Данные с формы обратной связи сохраняются в БД и отображаются в админке.

Необходимо доработать код формы, чтобы после сабмита формы значения полей улетали уведомлением через бота в телеграм.

Сайт и доступ предоставлю после согласования условий и стоимости

пример скрипта, который нужно прикрутить к форме https://kirkizh.ru/2018/04/telegram-php/TELEGRAM_TOKEN предоставлюПо окончании работы нужно предоставить список путей до файлов, в которые вносились изменения, новый код сопроводить комментариями.