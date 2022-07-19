Требуется разработать PHP-класс для автоматизации регистрации аккаунтов и создания тикетов на сайтах с одинаковой CMS. Необходим опытный разработчик, который пишет чистый код в ООП. Проект будет реализован на фреймворке Yii2 с использованием PHP 7.4. Полное ТЗ доступно в прикреплении.
Добавить уведомления в telegram с формы обратной связи
Имеем сайт на фреймворке yuii
На странице услуг есть форма обратной связи. Данные с формы обратной связи сохраняются в БД и отображаются в админке.
Необходимо доработать код формы, чтобы после сабмита формы значения полей улетали уведомлением через бота в телеграм.
Сайт и доступ предоставлю после согласования условий и стоимости
пример скрипта, который нужно прикрутить к форме https://kirkizh.ru/2018/04/telegram-php/TELEGRAM_TOKEN предоставлюПо окончании работы нужно предоставить список путей до файлов, в которые вносились изменения, новый код сопроводить комментариями.
Заявки фрилансеров
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