Скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача через стандартный метод reachGoal (справка https://yandex.ru/support/metrica/objects/reachgoal.html) в метрике вызвать цель, некоторые примеры даны в справке по ссылке выше (скрин https://s.mail.ru/2gUw/4Y7avDuux)

Сложность в том что в примерах - сам пользователь инициирует событие на странице, срабатывает скрипт и передается событие.

Но в чат-боте это невозможно сделать т.к. туда нельзя подгрузить счетчик метрики.

Поэтому нужно это сделать через "костыль" - страницу со скриптом и установленной на ней метрикой.

В нужный момент из блока чат-бота вызывается GET-запрос к скрипту к этому скрипту, который передает _ym_uid пользователя

Ваша задача только сделать эту связку . Вызов GET-запроса в нужный момент настрою сам (делается прямо в чат-боте)

3 года назад
alextwinner
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