Уии2

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка317 просмотров

Прошу дать оценку только по этим пунктам 

15 пункт, 16 пункт, 20 пункт, 22 пункт, 23 пункт, 26 пункт, 31 пункт, 37 пункт, 40 пункт, 42 пункт (почта)

10 это статистика

Логика страницы статистики закреплена

Функционал статистики расписал

https://docs.google.com/document/d/1-CPuFebctuFr-iwp9ZLe-RfQtsUu2W2L3Xrm8egxpyU/edit 

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полигон частично реализован здесь

https://iremember.pro/user/test

Функционал по полигонам, который нужно завершить:

Админ при создании организации на карте строит полигон

А когда пользователь ставит метку, система должна определить находится ли координата внутри какого то из полигонов, и соответственно выдать пользователю результат - к какому Кладбищу относится данная метка.

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Доступы скину в тлг 

Дедлайн сб 

https://docs.google.com/document/d/1StcpI_VurUvE8bsEZ5Pv74PipunhwkyQNU5WT1bQprw/edit?usp=sharing

3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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