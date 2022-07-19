Требуется разработать PHP-класс для автоматизации регистрации аккаунтов и создания тикетов на сайтах с одинаковой CMS. Необходим опытный разработчик, который пишет чистый код в ООП. Проект будет реализован на фреймворке Yii2 с использованием PHP 7.4. Полное ТЗ доступно в прикреплении.
Уии2
Прошу дать оценку только по этим пунктам
15 пункт, 16 пункт, 20 пункт, 22 пункт, 23 пункт, 26 пункт, 31 пункт, 37 пункт, 40 пункт, 42 пункт (почта)
10 это статистика
Логика страницы статистики закреплена
Функционал статистики расписал
https://docs.google.com/document/d/1-CPuFebctuFr-iwp9ZLe-RfQtsUu2W2L3Xrm8egxpyU/edit
...............................................................................................................................................................
полигон частично реализован здесь
https://iremember.pro/user/test
Функционал по полигонам, который нужно завершить:
Админ при создании организации на карте строит полигон
А когда пользователь ставит метку, система должна определить находится ли координата внутри какого то из полигонов, и соответственно выдать пользователю результат - к какому Кладбищу относится данная метка.
...........................................................................................................................................................
Доступы скину в тлг
Дедлайн сб
https://docs.google.com/document/d/1StcpI_VurUvE8bsEZ5Pv74PipunhwkyQNU5WT1bQprw/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно правильно налаштувати вікно управління згодою на Wordpress, щоб куки блокувалися або активувалися в залежності від згоди користувача. Зараз куки в автоматичному режимі блокуються без можливості розблокування, а в ручному режимі - всі активовані. Потрібно додати спеціальні теги згідно з мануалом сервісу Consentmanager. Доступи до кабінету та сайту будуть надані розробнику.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется добавить JavaScript для управления кукис на сайте на Yii. Нужно создать стандартную плашку с кнопками 'принять все' и 'принять необходимые'. Важно учитывать европейские стандарты работы с кукисами. Также необходимо предоставить рекомендации по внедрению на сайт и сдать решение в указанные сроки. Бюджет обсуждаем.Завершен3 года назад
Требуется разработать спам-бота для автоматической регистрации на сайте. Необходимо выполнить 870-900 регистраций за 2 недели, вводя данные: имя, номер телефона, возраст и город. Регистрации должны быть равномерными — около 60 в день и происходить в разные временные промежутки. Важно, чтобы данные выглядели реалистично. Работа только с фрилансерами.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Разработайте скрипт на Python, который будет обрабатывать входные csv или txt файлы со списком запросов и создавать таблицу с падежами. Скрипт должен считывать данные, генерировать склонения с использованием библиотеки pymorphy2 и сохранять результаты в csv формате, где каждая строка содержит исходный запрос и его склонения.Завершен3 года назад
Требуется доработка сайта на платформе WIX. Необходимо реализовать функционал, позволяющий пользователям включать и выключать определенные блоки контента. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется программист с опытом работы с Centrifugo для устранения ошибок в таблице и внесения правок в код. Задача небольшая, но срочная. Необходима квалифицированная помощь для быстрого решения проблемы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется редактирование и перенастройка бота в Telegram с целью дополнения функций для контроля потока клиентов, управления оплатой услуг и размещения заявок. Ожидается проработка необходимых функциональных возможностей для повышения эффективности работы бота.Завершен3 года назад