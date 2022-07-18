Необходимо разработать спам-бот. Он должен будет совершить 870-900 регистраций и ввести такие критерии, как имя, номер телефона, возраст, город. Форму и ссылку на сайт направлю в личных сообщениях при обсуждении заказа. Регистрации должны плавно выполняться в течение 2 недель, это примерно 60 регистраций в день. Регистрации должны происходить в разное время. Важно, чтобы номера телефонов, имена, возрасты были похожи на реальные. Не готовы работать с агентствами.