Разработка спам-бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок573 просмотра

Необходимо разработать спам-бот. Он должен будет совершить 870-900 регистраций и ввести такие критерии, как имя, номер телефона, возраст, город. Форму и ссылку на сайт направлю в личных сообщениях при обсуждении заказа. Регистрации должны плавно выполняться в течение 2 недель, это примерно 60 регистраций в день. Регистрации должны происходить в разное время. Важно, чтобы номера телефонов, имена, возрасты были похожи на реальные. Не готовы работать с агентствами.

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