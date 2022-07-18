Во-первых, нужно сделать задачи из этого файла:

в файле отмечены внесённые правки их оценивать не нужно , только не выполнение пункты

https://docs.google.com/document/d/1x-LUjOlc6_1nrTt_GctQxJG_zLVioU1ln0CC5RSYFvs/edit?usp=sharing

из того, что не сделано, это верстка.

По функциональным страницам не хватает только страницы статистики. полигон частично реализован здесь

https://iremember.pro/user/test

Функционал по полигонам, который нужно завершить:

Админ при создании организации на карте строит полигон

А когда пользователь ставит метку, система должна определить находится ли координата внутри какого то из полигонов, и соответственно выдать пользователю результат - к какому Кладбищу относится данная метка.

прикрепленный файл : Логика страницы статистики

https://docs.google.com/document/d/1-CPuFebctuFr-iwp9ZLe-RfQtsUu2W2L3Xrm8egxpyU/edit

Функционал статистики расписал

Доступы скину в тлг при личном общение