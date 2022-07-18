Напишите консольный php скрипт, который будет собирать участников указанного сообщества. Сбор участников нужно сделать с использованием execute (https://dev.vk.com/method/execute). Дело в том, что метод который отдает участников сообщества возвращает только по 1к. А сообщество может быть большим, например 1 млн участников. С помощью этого метода мы можем сделать с помощью 1 запроса 25 запросов внутри ВК, то есть получить сразу 25к участников какого-то сообщества. У полученных участников нужно получить такие данные Имя, Фамилию, Дату рождения, возраст (получить из даты рождения), страна и город. Полученные данные нужно сохранить в коллекцию базы данных mongodb. В результате работы скрипт должен написать количество полученных участников.