Скрыть текст на тильде через код

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Завершен1 заявка484 просмотра

Кто знаком с тильдой поймет:

Нужно скрыть или как-то удалить текст который без выделения внизу

Как можно заметить этот текст дублирует некоторые текста с выделением.

Так-как я всю тех. характеристики внес в описание и мне не нужно выводить текст с фильтра товара.

Главное чтобы этот код скрывал текст на всех картчоках, а не на одной, т.к товаров будет 3000+

Надеюсь хоть немного понятно, если что спрашивайте.

Tilda
3 года назад
AlexanderShilo
25 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Отличная работа! Максимально быстро! Спасибо, Михаилу!
Спасибо за проект! Рекомендую!

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xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад