Кто знаком с тильдой поймет:

Нужно скрыть или как-то удалить текст который без выделения внизу

Как можно заметить этот текст дублирует некоторые текста с выделением.

Так-как я всю тех. характеристики внес в описание и мне не нужно выводить текст с фильтра товара.

Главное чтобы этот код скрывал текст на всех картчоках, а не на одной, т.к товаров будет 3000+

Надеюсь хоть немного понятно, если что спрашивайте.