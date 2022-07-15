Бот для торговли бинарными опционами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок643 просмотра

Нужен бот который будет выдавать сигналы в  бота в телеграмме, чтобы сигналами могли пользоваться другие люди

3 года назад
guest_16579061161416
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