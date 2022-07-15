Исправить готовый платёжный модуль на php под word press

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Закрыт4 заявки642 просмотра

Ищу программиста, кто делал модули (мерчанты) для плагина "Premium Exchanger",

Нужно переделать готовый модуль.

В запросе передаётся параметр "fields": { "card_number": "" } . Из-за этого не вылазит страница оплаты.

Данный параметра не должен передаваться, его нужно убрать.

Задача лёгкая и не должна занять много Вашего времени.

PHPWordPress
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staffmoney
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