Требуется программист с опытом работы с WordPress и знанием PHP для интеграции P2P платформы биржи по API. Необходимо, чтобы при создании заявки на сайте автоматически создавалась заявка на P2P площадке. Опыт написания мерчантов для плагина Premium Exchanger будет преимуществом.