Требуется создать сервис на Node.js, который будет автоматически генерировать видео для YouTube из постов с аудио из ВКонтакте. Задача включает реализацию функционала для обработки аудиофайлов и создания видеоконтента. Подробности уточняются в техническом задании.
Исправить готовый платёжный модуль на php под word press
Ищу программиста, кто делал модули (мерчанты) для плагина "Premium Exchanger",
Нужно переделать готовый модуль.
В запросе передаётся параметр "fields": { "card_number": "" } . Из-за этого не вылазит страница оплаты.
Данный параметра не должен передаваться, его нужно убрать.
Задача лёгкая и не должна занять много Вашего времени.
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