Выложить телеграм бота на хостинг

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок410 просмотров

Имеется готовый тг бот. Необходимо выложить на платный хостинг, проверить работоспособность.

3 года назад
dethtones
Никита 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

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Павел
 
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Ярослав
 
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3 отзыва
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