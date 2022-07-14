Разработка SaaS сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки519 просмотров

Proofme - это виджеты- усилители доверия к товару или услуге.

Виджет размещается на странице товара и транслирует информацию с наиболее популярных и трастовых сайтов-отзовиков.

описание:

Я как клиент регистрируюсь в системе (логин/пароль), получаю личный Кабинет (продукт ПруфМи).

В личном кабинете выбираю тип виджета (пока два вида, мини и большой).

Указываю ссылку на любой сайт Отзовик (список сайтов ограничен, например, Отзовик ру / Яндекс / Гугл и тд).

Система парсит ссылку на отзыв, забирает данные из schema разметки (чтобы не зависеть от изменений верстки сайта отзовика), сохраняет эти данные. Мой виджет готов, в нем данные с нужного мне источника, виджет настроен визуально как мне нужно, я могу его использовать на странице своего сайта/интернет-магазина.

Лендинг под продукт делать не нужно, только сам сервис от регистрации до финального управления виджетами, под каждого клиента свой ЛК, конечно же.

Биллинг клиента и его тарифа - MVP не предусматривает, можем управлять доступом через одностраничную админ-панель с запросами в SQL, оплаты будут прямые, без эквайринга и тд

Верстка под ПК, можно через сборщик или даже напрямую, это MVP

Мобильная верстка не требуется (без адаптива)

На чем писать: обсуждаемо, предложите, пожалуйста, что проще вам и быстрее будет

Размещённый виджет (код) на моем сайте/интернет магазине - обращается в ПруфМи и получает данные виджета.

Изменения делаются в сервисе, если нужно что то поменять. Стили берутся тоже у ПруфМи, принцип работы как Счетчик/чат на сайте

SQL
3 года назад
guest_16578190336758
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мазур
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Розробка веб сайту конструктора документа

    Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Научить форму на phpformbuilder отправлять данные в гуглформу

    Задача заключается в обучении формы на phpformbuilder отправлять данные в гуглформу. Требуется реализовать валидацию обязательных полей и соответствие формату ГГГГ-ММ. Поле дистрибьютор должно передаваться в скрытом режиме. Необходимо протестировать функционал и показать результаты перед выкладкой на CDN.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать ТЗ для веб-проекта

    Необходимо составить подробное техническое задание для веб-проекта, связанного с проведением платежей. Включите описание функционала, требований к системе и интеграции с платежными сервисами.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка новостного кино портала на PHP

    Требуется опытный PHP-разработчик для создания платформы новостного кино портала. Необходимы навыки в PHP, MySQL, JS, CSS3 и HTML5. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы с DLE, шаблоном Limitless и парсингом сайтов.

    DLEHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка на сайте отправки емейлов

    $103

    Требуется восстановить функцию отправки емейлов на сайте, сделанном на Netcat и Symfony. Необходимо, чтобы при регистрации пользователям отправлялась ссылка для подтверждения емейла и активации аккаунта. Возможна настройка через сервер или сторонние сервисы, такие как Unisender. Укажите опыт работы и ожидаемую оплату за проект.

    Symfony
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Трейдинг Бот

    Ищется разработчик для создания трейдинг бота, который будет работать на бирже Binance. Бот должен реализовывать алгоритм из ТЗ с использованием API для спотовой и фьючерсной торговли. Требуется опыт работы в данной области для достижения максимальной скорости выполнения алгоритма.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка и доработка сайта на Opencart 3.0x

    Необхідно доналаштувати працездатність сайту на Opencart 3.0x, включаючи частковий переклад на українську мову, налаштування корзини, завантаження товарів з Prom, а також налаштування мерчанта і реклами. Шаблон - Feelmart.

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен разработчик фронт на vue.js для правок

    Нужен разработчик фронтенда на Vue.js для внесения правок в проект. Требуется консультация по текущему коду, чтобы оценить объем работ. Обратите внимание на выполненные пункты, зеленый и желтый уже сделаны.

    Vue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рассылка по сайту

    Задача заключается в написании текстового сообщения для пользователей сайта, которое будет отправлено в личную переписку. Приложены скриншоты, демонстрирующие процесс отправки через web-интерфейс. Ожидается четкое выполнение задачи с учетом предоставленных материалов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад