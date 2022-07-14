Proofme - это виджеты- усилители доверия к товару или услуге.

Виджет размещается на странице товара и транслирует информацию с наиболее популярных и трастовых сайтов-отзовиков.

описание:

Я как клиент регистрируюсь в системе (логин/пароль), получаю личный Кабинет (продукт ПруфМи).

В личном кабинете выбираю тип виджета (пока два вида, мини и большой).

Указываю ссылку на любой сайт Отзовик (список сайтов ограничен, например, Отзовик ру / Яндекс / Гугл и тд).

Система парсит ссылку на отзыв, забирает данные из schema разметки (чтобы не зависеть от изменений верстки сайта отзовика), сохраняет эти данные. Мой виджет готов, в нем данные с нужного мне источника, виджет настроен визуально как мне нужно, я могу его использовать на странице своего сайта/интернет-магазина.

Лендинг под продукт делать не нужно, только сам сервис от регистрации до финального управления виджетами, под каждого клиента свой ЛК, конечно же.

Биллинг клиента и его тарифа - MVP не предусматривает, можем управлять доступом через одностраничную админ-панель с запросами в SQL, оплаты будут прямые, без эквайринга и тд

Верстка под ПК, можно через сборщик или даже напрямую, это MVP

Мобильная верстка не требуется (без адаптива)

На чем писать: обсуждаемо, предложите, пожалуйста, что проще вам и быстрее будет

Размещённый виджет (код) на моем сайте/интернет магазине - обращается в ПруфМи и получает данные виджета.

Изменения делаются в сервисе, если нужно что то поменять. Стили берутся тоже у ПруфМи, принцип работы как Счетчик/чат на сайте