Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.
Разработка SaaS сервиса
Proofme - это виджеты- усилители доверия к товару или услуге.
Виджет размещается на странице товара и транслирует информацию с наиболее популярных и трастовых сайтов-отзовиков.
описание:
Я как клиент регистрируюсь в системе (логин/пароль), получаю личный Кабинет (продукт ПруфМи).
В личном кабинете выбираю тип виджета (пока два вида, мини и большой).
Указываю ссылку на любой сайт Отзовик (список сайтов ограничен, например, Отзовик ру / Яндекс / Гугл и тд).
Система парсит ссылку на отзыв, забирает данные из schema разметки (чтобы не зависеть от изменений верстки сайта отзовика), сохраняет эти данные. Мой виджет готов, в нем данные с нужного мне источника, виджет настроен визуально как мне нужно, я могу его использовать на странице своего сайта/интернет-магазина.
Лендинг под продукт делать не нужно, только сам сервис от регистрации до финального управления виджетами, под каждого клиента свой ЛК, конечно же.
Биллинг клиента и его тарифа - MVP не предусматривает, можем управлять доступом через одностраничную админ-панель с запросами в SQL, оплаты будут прямые, без эквайринга и тд
Верстка под ПК, можно через сборщик или даже напрямую, это MVP
Мобильная верстка не требуется (без адаптива)
На чем писать: обсуждаемо, предложите, пожалуйста, что проще вам и быстрее будет
Размещённый виджет (код) на моем сайте/интернет магазине - обращается в ПруфМи и получает данные виджета.
Изменения делаются в сервисе, если нужно что то поменять. Стили берутся тоже у ПруфМи, принцип работы как Счетчик/чат на сайте
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