Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.
Научить форму на phpformbuilder отправлять данные в гуглформу
Научить форму на phpformbuilder отправлять данные в гуглформу
Форма https://cdn.dstools.ru/form/inter-2oswtAqm7/index.phpAPI гуглформы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEUhe9JqB9FA-4e4wTX65iO2BEX24JbT4CUZtpvqOxY/edit?usp=sharing
Сделать валидацию полей: помеченные звездочкой — контроль заполнения, одно поле дополнительно проверить на соответствие формату ГГГГ-ММ
Поле дистрибьютор должно передаваться в hidden режиме (в форме не присутствует, настраиваем руками, для тестов — "TEST")
phpformbuilder куплен официально.
Зеркало гуглформы для тестов дам (смотреть корректно ли приходят данные).
Оттестировать у себя, показать, потом выкатить на наш cdn, проверить.Зеркало для тестов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nwUw4hvgZUp8pGCUPdXEaB-ROyGK5zmCjXLAXbddcwo/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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