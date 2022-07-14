Настройка и доработка сайта на Opencart 3.0x

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка402 просмотра

Потрібне доналаштування працездатності сайту і деякі дізайнерські роботи по оформленню шаблону.

Вже зроблено - сайт на Opencart 3.0x, встановлен шаблон Feelmart. Сайт потребує доопрацювання:

- переклад на Укр.мову(часково зроблено);

- налаштування корзини;

- загрузка товарів(частково з Prom);

- налаштування мерчанта и реклами.

Opencart
3 года назад
guest_16578036550836
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Стас
 
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Был
3 года назад
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