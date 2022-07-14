Необходимо реализовать сохранение TXT-файлов в директории по месяцам, например, /storage/07_2022. Также требуется разработать функционал для архивирования файлов за последние 2 месяца в ZIP с паролем с использованием консольного контроллера. Проект размещен на GitHub, требуется опытный разработчик, соблюдающий стандарт PSR и код-стиль проекта.