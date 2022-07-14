Разработка сайт на Node.js либо React.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок321 просмотр

Требуется сделать платформу для диспетчеризации лифтов. Платформа с распределением ролей через админа с управлением полномочий:

-Диспетчера

-Механики

-Директора

MQTT протокол - клиент (брокер)

Система идентификации и верификации

Архивация трафика

Избранное возможность вывода у каждого пользователя

Визуальное отображение на карте (кризис точка)

Двунаправленная голосовая связь

Node.js
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