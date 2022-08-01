Son00ya

София Son00ya

 
28 летРоссия/Красногорск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
frontend разработчик

Я frontend разработчик с 5-летныфм опытом. Хорошо разбираюсь в javascript

Мои навыки- javavscript, HTML5, Css3, React, Sass, TypeScript, Jquery

Я занимаюсь созданием многостраничных сайтов (сюда входят различные сервисы, интернет-магазины и тд.)

До марта этого года работала Frontend разрабтчиком в американской компании под названием Datatron.

С января этого года участвую в опенсорс разрабтотке поректа под названием Superset используя React.

JavascriptTypeScriptReactjQuerySASS
Портфолио