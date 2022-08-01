frontend разработчик
Я frontend разработчик с 5-летныфм опытом. Хорошо разбираюсь в javascript
Мои навыки- javavscript, HTML5, Css3, React, Sass, TypeScript, Jquery
Я занимаюсь созданием многостраничных сайтов (сюда входят различные сервисы, интернет-магазины и тд.)
До марта этого года работала Frontend разрабтчиком в американской компании под названием Datatron.
С января этого года участвую в опенсорс разрабтотке поректа под названием Superset используя React.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Мangafy Сlub13 просмотров
- Superset - Open Source Contribution15 просмотров
- Jewel Pledge - Jewelry Website11 просмотров
- GOODR Shopify Based eCommerce Store12 просмотров