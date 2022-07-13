Скрипт (софт) для бронирования онлайн очереди

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки401 просмотр

Доброго времени суток! Необходимо написать скрипт для быстрого бронирования места на сайте https://inpol.mazowieckie.pl/ Очереди даются каждый будний день в 19:00 по МСК. Скорее всего софт не должен работать как кликер или через эмуляцию, а должен быть написан через запросы. Подробнее в ЛС

3 года назад
markkit
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