Требуется парсер определенного сайта.

1.Перебирает линки в url в заданном параметре, тоесть генерирует файл.

2.По линкам идет переход многопоточный, через прокси сервера, 5-10 потоков, и спарсеную информацию откладывает в эксель.

Парсер будет заливаться на наш сервер.

Время работы 1 день. Фактически времени что бы все сделать пару часов.

Сразу пишите сумму за которую готовы взяться. и ваш телеграм.