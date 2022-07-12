Внести изменения в сайт

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Закрыт4 заявки1269 просмотров

Добрый день.

Необходимо внести изменения в существующий сайт на Wordpress:

- добавить платежную систему;

- добавить персональные страницы пользователя;

- залить БД клиентов.

WordPress
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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